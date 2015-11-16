حى غرب شبرا الخيمة يواصل تنفيذ مبادرة"ازرع شجرة أمام المدارس"

استأنف حى غرب شبرا الخيمة اليوم تنفيذ مبادرة حملة "ازرع شجرة أمام أسوار المدارس" حتى تظهر بشكل حضارى وزرعت الحملة اشجار أمام 3 مدارس مع دهان الأسوار بعلم مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال محمد قاسم الصحفى مؤسس الحملة إن الفكرة تهدف إلى تجميل شبرا الخيمة بالأشجار بدلاً من القمامة التى تنتشر بعدد من الشوارع الرئيسية مؤكدًا أنه عرض الفكرة على رئيس الحى فوافق عليها وقرر تنفيذها على أرض الواقع ولاقت قبولاً لدى المواطنين والمسئولين
ومن جانبه قال السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة إنه تم تنفيذ الحملة أمام مدرسة مصطفى مشرفة وعمر بن عبد العزيز وطارق بن زياد وسيوالى تنفيذ الباقى تباعًا من دهانات وزراعة أشجار ورسم علم مصر وكتابة شعارات تحض على النظافة.
وناشد محمد محمود منصور مساعد رئيس الحى المواطنين المحافظة على نظافة المنطقة وطالب القائمين على العملية التعليمية بالسعى لتغيير ثقافة الطالب للمحافظة على مدرسته.