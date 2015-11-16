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حى غرب شبرا الخيمة يواصل تنفيذ مبادرة"ازرع شجرة أمام المدارس"

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حى غرب شبرا الخيمة يواصل تنفيذ مبادرة"ازرع شجرة أمام المدارس" حى غرب شبرا الخيمة يواصل تنفيذ مبادرة"ازرع شجرة أمام المدارس"
استأنف حى غرب شبرا الخيمة اليوم تنفيذ مبادرة حملة "ازرع شجرة أمام أسوار المدارس" حتى تظهر بشكل حضارى وزرعت الحملة اشجار أمام 3 مدارس مع دهان الأسوار بعلم .

وقال محمد قاسم الصحفى مؤسس الحملة إن الفكرة تهدف إلى تجميل شبرا الخيمة بالأشجار بدلاً من القمامة التى تنتشر بعدد من الشوارع الرئيسية مؤكدًا أنه عرض الفكرة على رئيس الحى فوافق عليها وقرر تنفيذها على أرض الواقع ولاقت قبولاً لدى المواطنين والمسئولين

ومن جانبه قال السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة إنه تم تنفيذ الحملة أمام مدرسة مصطفى مشرفة وعمر بن عبد العزيز وطارق بن زياد وسيوالى تنفيذ الباقى تباعًا من دهانات وزراعة أشجار ورسم علم مصر وكتابة شعارات تحض على النظافة.

وناشد محمد محمود منصور مساعد رئيس الحى المواطنين المحافظة على نظافة المنطقة وطالب القائمين على العملية التعليمية بالسعى لتغيير ثقافة الطالب للمحافظة على مدرسته.

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مصر 365

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