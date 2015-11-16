بالصور.. وكيل تعليم الغربية تترأس معسكرا لانتخاب "تنفيذى اتحاد الطلاب"
وأكد بيان صادر من إدارة العلاقات العامة بتعليم الغربية أن المعسكر تناول محاضرات عن القرار الوزارى 62 الخاص بالاتحادات الطلابية وإجراء الانتخابات، بعد التعارف بين المرشحين.
وتناولت وكيل الوزارة، موضوع دور الاتحادات الطلابية فى معالجة بعض المشكلات مثل ظاهرة الدروس الخصوصية وظاهرة العنف فى المدارس، فى إطار ديمقراطى لتعريف الطلاب حقوقهم وواجباتهم والمسئوليات الموضوعة على عاتقهم، كما طرحت سيادتها موضوع المقومات القيادية، وطرحت تساؤلاً حول القيادة، تولد أم تصنع؟
وأوصت فريدة بالتواصل المباشر بين المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب ومكتب وكيل الوزارة، وعرض أى مشروع أو إنجاز للاتحادات الطلابية لإظهاره إعلامياً من خلال إدارة العلاقات العامة بالمديرية لتحفيز الطلاب على العمل بالاتحادات، بالإضافة إلى ضرورة التواصل بين المكتب التنفيذى السابق والحالى للاستفادة من الخبرات السابقة.
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