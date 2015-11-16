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بالصور.. وكيل تعليم الغربية تترأس معسكرا لانتخاب "تنفيذى اتحاد الطلاب"

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ترأست فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، معسكر الصقل لانتخاب المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد الطلاب للمرحلة الثانوية على مستوى مديرية التربية والتعليم بالغربية، والمنعقد بالمسرح المدرسى لمدرسة طنطا الثانوية بنات، بإدارة غرب طنطا التعليمية، وبحضور كل من هويدا سرور، موجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية، ومحمد مطر، مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية.

وأكد بيان صادر من إدارة العلاقات العامة بتعليم الغربية أن المعسكر تناول محاضرات عن القرار الوزارى 62 الخاص بالاتحادات الطلابية وإجراء الانتخابات، بعد التعارف بين المرشحين.

وتناولت وكيل الوزارة، موضوع دور الاتحادات الطلابية فى معالجة بعض المشكلات مثل ظاهرة الدروس الخصوصية وظاهرة العنف فى المدارس، فى إطار ديمقراطى لتعريف الطلاب حقوقهم وواجباتهم والمسئوليات الموضوعة على عاتقهم، كما طرحت سيادتها موضوع المقومات القيادية، وطرحت تساؤلاً حول القيادة، تولد أم تصنع؟

وأوصت فريدة بالتواصل المباشر بين المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب ومكتب وكيل الوزارة، وعرض أى مشروع أو إنجاز للاتحادات الطلابية لإظهاره إعلامياً من خلال إدارة العلاقات العامة بالمديرية لتحفيز الطلاب على العمل بالاتحادات، بالإضافة إلى ضرورة التواصل بين المكتب التنفيذى السابق والحالى للاستفادة من الخبرات السابقة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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