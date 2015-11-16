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بالصور.. إبطال قنبلة بدائية الصنع داخل حقيبة بكفر الشيخ

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أبطل رجال المفرقعات بكفر الشيخ مفعول قنبلة بدائية الصنع كانت داخل حقيبة يد بجانب الطريق المقابل لمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية بإدارة شرق التعليمية وسط مدينة كفرالشيخ.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بوجود حقيبة يخشى أن يكون بداخلها قنبلة وهرعت سيارات الدفاع المدني ورجال المفرقعات وسيارات الإسعاف وتبين لهم ان الحقيبة تحوى قنبلة بدائية الصنع لا تمثل خطورة كبرى حال تفجيرها.

وحاول رجال الشرطة التوصل للمتهم من خلال فحص كاميرات صيدلية مقابلة لموقع الشنطة لكنها لم تظهر وجهه وما زالت التحريات مستمرة .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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