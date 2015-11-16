بالصور.. إبطال قنبلة بدائية الصنع داخل حقيبة بكفر الشيخ
أبطل رجال المفرقعات بكفر الشيخ مفعول قنبلة بدائية الصنع كانت داخل حقيبة يد بجانب الطريق المقابل لمدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية بإدارة شرق التعليمية وسط مدينة كفرالشيخ.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بوجود حقيبة يخشى أن يكون بداخلها قنبلة وهرعت سيارات الدفاع المدني ورجال المفرقعات وسيارات الإسعاف وتبين لهم ان الحقيبة تحوى قنبلة بدائية الصنع لا تمثل خطورة كبرى حال تفجيرها.
وحاول رجال الشرطة التوصل للمتهم من خلال فحص كاميرات صيدلية مقابلة لموقع الشنطة لكنها لم تظهر وجهه وما زالت التحريات مستمرة .
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