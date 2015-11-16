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إصابة شقيقين بالرصاص بسبب لافتات مرشح وتحطيم سيارتين لآخر فى كفر الشيخ

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إصابة شقيقين بالرصاص بسبب لافتات مرشح وتحطيم سيارتين لآخر فى كفر الشيخ إصابة شقيقين بالرصاص بسبب لافتات مرشح وتحطيم سيارتين لآخر فى كفر الشيخ
أصيب شقيقان من مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، بطلقات خلال تشاجرهما مع آخرين، بسبب الخلاف على تعليق لافتات خاصة بمرشحين وحطم أنصار مرشح بدائرة الرياض سيارتين لمنافسه لملوم العرنج وأصابوا اثنين من أنصاره.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز سيدى سالم باصابة الشقيقين "ف.وع ج" 20 و15 سنة، مقيمان بقرية طلمبات 7 التابعة بجروح فى الرأس ورش خرطوش بالجسم واليدين والصدر.

انتقلت قوة من مباحث سيدى سالم للمستشفى المركزى، وبسؤالهما اتهما ثلاثة أشخاص من عائلة "شتا" بالتعدى عليهما بـ"بندقية خرطوش" لخلاف معهم على تعليق لافتات لبعض المرشحين.

ضبطت قوة أحد المتهمين وبحوزته بندقية خرطوش تركى عيار 12 و3 طلقات وتحرر بالواقعة المحضر رقم 8441 جنح مركز سيدى سالم لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفى الساياق تحطمت سيارتان من موكب لملوم العرنج المرشح بدائرة الرياض من قبل أنصار مرشح آخر وأصيب اثنان من أتباعه.

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مصر 365