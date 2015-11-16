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نفاذ تذاكر مباراة مصر وتشاد في الإسكندرية

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نفاذ تذاكر مباراة مصر وتشاد في الإسكندرية نفاذ تذاكر مباراة مصر وتشاد في الإسكندرية

أعلن اتحاد الكرة المصري عن نفاذ تذاكر مباراة مصر وتشاد بمنفذ نادي الاتحاد السكندري في إسكندرية.

مصر تلقت ضربة مفاجأة أمام تشاد في ذهاب التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018 بعد الخسارة بهدف مقابل لاشيء. (طالع التفاصيل)

ويحتاج المصري للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى المرحلة المقبلة في التصفيات في لقاء من المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والمشرف على تنظيم المباراة نفاذ التذاكر المطروحة في منفذ الإسكندرية.

وشهدت منافذ البيع في نادي الاتحاد السكندري إقبال شديد خلال يومين فقط من طرح التذاكر.

وطلب مسؤولو اتحاد الكرة إرسال 2000 تذكرة أخرى من التذاكر المطروحة في القاهرة إلى منافذ البيع في إسكندرية.

وأشار عامر في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن دخول المباراة سيبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى امتلاء المدرجين المخصصين للجماهير.

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