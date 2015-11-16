سفير مصر في تشاد يكشف لـ في الجول سبب تأخر البعثة.. وموعد الوصول

كشف أدهم نجيب سفير مصر في تشاد عن أسباب تأخر بعثة منتخب تشاد إلى الإسكندرية، من أجل مواجهة منتخب مصر في تصفيات مونديال 2014.

وحققت تشاد فوزا مفاجئا على ضيفهم منتخب مصر بهدف في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2018، ويستضيف الفراعنة مباراة الإياب غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب.

ولكن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر قال إن بعثة تشاد لم تصل حتى الآن إلى الإسكندرية. ( اقرأ تصريحاته )

وقال نجيب لـFilGoal.com: "كان من المفترض أن تصل البعثة إلى مصر في ساعات مبكرة من صباح اليوم، عبر الخطوط السودانية".

واستدرك "ولكن حدثت مشكلة في طيران منتخب تشاد إلى السودان، ومنها إلى مصر".

وأكمل "ستصل البعثة إلى مصر مساء اليوم عبر طائرة خاصة".

وأشار السفير المصري إلى أن منتخب تشاد كان يواجه أزمة في استخراج تصاريح السفر للحارس البديل مفيلي مادجي الذي شارك في مباراة الذهاب لدقائق، ولكنه استطاع حلها بعد تأخر سفر البعثة.

ومن المقرر أن يؤدي منتخب تشاد تدريبه الأساسي مساء اليوم على ملعب برج العرب، في نفس توقيت المباراة.