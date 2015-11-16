أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سفير مصر في تشاد يكشف لـ في الجول سبب تأخر البعثة.. وموعد الوصول

Google+ Print
سفير مصر في تشاد يكشف لـ في الجول سبب تأخر البعثة.. وموعد الوصول سفير مصر في تشاد يكشف لـ في الجول سبب تأخر البعثة.. وموعد الوصول

كشف أدهم نجيب سفير مصر في تشاد عن أسباب تأخر بعثة منتخب تشاد إلى الإسكندرية، من أجل مواجهة منتخب مصر في تصفيات مونديال 2014.

وحققت تشاد فوزا مفاجئا على ضيفهم منتخب مصر بهدف في المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2018، ويستضيف الفراعنة مباراة الإياب غدا الثلاثاء على ملعب برج العرب.

ولكن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر قال إن بعثة تشاد لم تصل حتى الآن إلى الإسكندرية. ( اقرأ تصريحاته )

وقال نجيب لـFilGoal.com: "كان من المفترض أن تصل البعثة إلى مصر في ساعات مبكرة من صباح اليوم، عبر الخطوط السودانية".

واستدرك "ولكن حدثت مشكلة في طيران منتخب تشاد إلى السودان، ومنها إلى ".

وأكمل "ستصل البعثة إلى مصر مساء اليوم عبر طائرة خاصة".

وأشار السفير المصري إلى أن منتخب تشاد كان يواجه أزمة في استخراج تصاريح السفر للحارس البديل مفيلي مادجي الذي شارك في مباراة الذهاب لدقائق، ولكنه استطاع حلها بعد تأخر سفر البعثة.

ومن المقرر أن يؤدي منتخب تشاد تدريبه الأساسي مساء اليوم على ملعب برج العرب، في نفس توقيت المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017