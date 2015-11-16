أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – مراقب مباراة تشاد يشيد بلمعب برج العرب رغم الأمطار

Google+ Print
خبر في الجول – مراقب مباراة تشاد يشيد بلمعب برج العرب رغم الأمطار خبر في الجول – مراقب مباراة تشاد يشيد بلمعب برج العرب رغم الأمطار

كشف صبحي الصاوي رئيس حكام منطقة الإسكندرية والمرافق لمراقب مباراة مصر وتشاد في تصفيات مونديال 2018، عن إعجاب الرجل بأرضية ملعب برج العرب.

ويستضيف الفراعنة منتخب تشاد غدا الثلاثاء في إياب المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2018، بعد الخسارة 1-0 في الذهاب.

واضطر الاتحاد المصري لكرة القدم لتجاهل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بخوض المباراة على ملعب برج العرب بسبب هطول الأمطار، بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص على الإبلاغ بملعب المباراة قبلها بـ10 أيام. ( اقرأ التفاصيل )

وقال الصاوي لـFilGoal.com: "الاستاد جاهز تماما، ومراقب المباراة أشاد بأرضية الملعب".

وتابع "المراقب أكد أن الأمطار لم تؤثر على أرضية الملعب".

يذكر أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري ألمح إلى إمكانية تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، في حال تأكد المراقب من استحالة إقامتها بسبب الأمطار. ( اقرأ تصريحاته )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017