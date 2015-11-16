خبر في الجول – مراقب مباراة تشاد يشيد بلمعب برج العرب رغم الأمطار

كشف صبحي الصاوي رئيس حكام منطقة الإسكندرية والمرافق لمراقب مباراة مصر وتشاد في تصفيات مونديال 2018، عن إعجاب الرجل بأرضية ملعب برج العرب.

ويستضيف الفراعنة منتخب تشاد غدا الثلاثاء في إياب المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2018، بعد الخسارة 1-0 في الذهاب.

واضطر الاتحاد المصري لكرة القدم لتجاهل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بخوض المباراة على ملعب برج العرب بسبب هطول الأمطار، بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص على الإبلاغ بملعب المباراة قبلها بـ10 أيام. ( اقرأ التفاصيل )

وقال الصاوي لـFilGoal.com: "الاستاد جاهز تماما، ومراقب المباراة أشاد بأرضية الملعب".

وتابع "المراقب أكد أن الأمطار لم تؤثر على أرضية الملعب".

يذكر أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري ألمح إلى إمكانية تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، في حال تأكد المراقب من استحالة إقامتها بسبب الأمطار. ( اقرأ تصريحاته )