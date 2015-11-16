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الزمالك لـ في الجول: لا نعلم سبب رفض اتحاد الكرة تدربنا على ' ملعب الهدف '

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الزمالك لـ في الجول: لا نعلم سبب رفض اتحاد الكرة تدربنا على ' ملعب الهدف ' الزمالك لـ في الجول: لا نعلم سبب رفض اتحاد الكرة تدربنا على ' ملعب الهدف '

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك توقعه موافقة اتحاد الكرة على طلب النادي خوض تدريباته على ملعب الهدف ولكنه "لا أعلم لماذا تم الرفض".

الزمالك يعود إلى التدريبات من جديد في الـ23 من نوفمبر الحالي من أجل الاستعداد لاستكمال مسابقة الدوري المصري بعد التوقف.

وطلب نادي الزمالك من اتحاد الكرة تدريب فريق الكرة بالنادي على ملعب الهدف في مدينة 6 أكتوبر وذلك بسبب انشغال ملعب النادي ولكن اتحاد الكرة رفض.

وقال أحمد مرتضى منصور لـFilGoal.com: "لا نعلم سبب رفض اتحاد الكرة طلبنا بالتدرب على ملعب الهدف".

وأضاف "سندرس الموقف الآن لمعرفة البديل".

ويفاضل الزمالك بين استاد القاهرة واستاد بتروسبورت من أجل خوض تدريبات الفريق بعد نهاية الراحة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بعد 3 انتصارات وتعادل.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود عقب عودة مسابقة الدوري المصري.

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