خبر في الجول - فييرا ضمن 3 مرشحين لقيادة الاتحاد

دخل جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك دائرة الترشيحات لتولي الإدارة الفنية للاتحاد السكندري، خلفا للبلغاري ستويكو ملادينوف.

واستقرت إدارة الاتحاد على استقدام مدرب أجنبي جديد، بعد فشل المفاوضات مع طارق العشري.

وعلم FilGoal.com أن فييرا ضمن ثلاثة مرشحين، يبدأ مجلس الإدارة في مخاطبتهم للتفاوض بشأن تولي الإدارة الفنية لسيد البلد.

فييرا تألق في بداية رحلته مع التدريب في الأراضي المغربية بعد أن قضى أكثر من 8 سنوات هناك قبل أن يكتب التاريخ بقيادة منتخب العراق للتتويج بكأس آسيا.

بعدها قاد الزمالك لعام بداية من أغسطس 2012 وظهر معه الفريق الأبيض بشكل جيد جدا رغم ظروف توقف الكرة المصرية، ليرحل بعدها إلى الكويت.

الاسم الثاني هو البرتغالي باولو دوارتي مدرب منتخبي منتخبي بوركينا فاسو والجابون السابق، وكانت أخر محطاته مع الصفاقسي التونسي.

وأخيرا، الفرنسي برنارد سيموندي الذي قاد عددا من الفرق مثل النصر السعودي وأهلي دبي ووفاق سطيف والنجم الساحلي ومنتخبات غينيا وبوركينا فاسو.