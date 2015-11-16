القبض على تشكيل عصابى بحوزته 207 تذاكر هيروين بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث أجا من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، متخصص فى الاتجار بالمخدرات، وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات إلى الرائد فكرى شعير رئيس مباحث أجا، بوجود تشكيل عصابى متخصص فى الاتجار بالمخدرات فى مركز أجا، وتم تشكيل فريق بحث، وتحديد أماكن تواجدهم وتم ضبط كل من رضا.م.م 22 سنة، عاطل، مقيم نوسا البحر، وبحوزته سلاح نارى و4 طلقات و85 تذكرة هيروين و630 جنيه وجهاز محمول، ورضا.ا.ح، 28 سنة، عاطل، مقيم بنوسا الغيط، وبحوزته سلاح نارى و6 طلقات و91 تذكرة هيروين و440 جنيها ومحمول، وعلى. ف.م، عاطل، مقيم بنوسا البحر، وبحوزته سلاح آلى وخزينة بها 15 طلقة و13 تذكرة هيروين وجهاز محمول، وأحمد.ع.أ، 36 عاما، عاطل، من عزبة حسن مركز بلقاس، وبحوزته 11 تذكرة هيروين و55 جنيها، وسمير.م.م، 36 سنة، من عزبة الحمرا مركز بلقاس، وبحوزته 7 تذاكر هيروين داخل شنطة حريمى، 25 عاما، وجهاز محمول.

كما ضبط توك توك بحوزة المتهمين، ودراجة بخارية و2 سلاح أبيض، وتحرر محضر يحمل رقم 17860 جنح أجا، وعرض المتهمين على النيابة وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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