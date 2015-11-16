أبرزها السالمونيلا.. سكاكين المطبخ والمبشرة تسبب انتشار البكتيريا

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن أدوات المطبخ مثل السكاكين والمبشرة تسبب انتشار البكتيريا.

وأوضح الباحثون من جامعة جورجيا، أن هناك أنواعا مختلفة من الفواكه والخضار تحمل البكتيريا مثل السالمونيلا وبكتيريا الإشريكية القولونية، والتى يتم تقطيعها بالسكين أو بالمبشرة.

وأشار الباحثون إلى أن البكتيريا قد تنتقل إلى العديد من المنتجات داخل المطبخ، لافتين إلى أن تقطيع الطماطم والفراولة بالسكين ينقل البكتريا إلى المحتوى الداخلى وهذا أمر خطير للغاية.

وأضافت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة مارلين إريكسون، وهى أستاذة قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية من جامعة جورجيا، أن التأكد من غسل أوانى المطبخ والسكاكين والمبشرة أمر هام للغاية ويرجى تنشيفهما جيدًا لوقف انتقال البكتيريا والفيروسات.

ونشرت الدراسة مؤخرًا فى مجلة الميكروبيولوجيا الغذائية، كما جاءت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News.