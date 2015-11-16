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أولاند: «سوريا أكبر مصنع للإرهابيين في العالم »

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أولاند: «سوريا أكبر مصنع للإرهابيين في العالم » أولاند: «سوريا أكبر مصنع للإرهابيين في العالم »

الرئيس الفرنسى

قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، إن الهجمات التي تعرضت لها باريس، تم تخطيطها في سوريها وإعدادها ببلجيكا، لتودي بجياة المئات في فرنسا.

وأضاف أولاند، خلال كلمة له في الجمعية الوطنية حول هجمات باريس، أن “الارهابيين يعتقدون أننا سنركع بسبب هذه الهجمات لكنهم مخطئون، نحن لسنا في حرب للحضارات ولكننا في حرب ضد الإرهاب”.

وأكد ، على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على إرهاب تنظيم “داعش”، مؤكدا أن فرنسا ستواصل ضرباتها القوية ضد معاقل التنظيم في سوريا وليبيا.

وحول الأوضاع في سوريا، أشار أولاند أنه لا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد، أن يكون جزءًا من مستقبل سوريا، مضيفًا أن فرنسا ستحارب الإرهاب في العراق أيضا وفي كل مكان وحاملة الطائرات شارل ديجول ستتوجه الخميس إلى المتوسط.

 

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