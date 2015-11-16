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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق وتظهر السحب أحيانا نهارا على الجزر والمناطق الغربية .. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف غربا.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 20 كم/ساعة خلال الليل والصباح، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ ساعة خلال فترة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيق متوسط .. بارتفاع قدم إلى اثنين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن اثنين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 24 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و8 دقائق صباحا.

                           درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    32      19              80       35 .
> دبي                        32     19               75       25 .
> الشارقة                   32     18                75       25.
> عجمان                    31    19                70       20.
> أم القيوين                31     19                70       20 .
> رأس الخيمة              31    20                75       25 .
> الفجيرة                   30    23                 80       40.
> العين                     29     19                70       15 .
> ليوا                       32     19               90        25 .
> الرويس                  31     20               85        30 .
> السلع                    30     20                85       30.
> دلما                      28     24                85       35 .
> طنب الصغرى          27      25                85      35 .
> طنب الكبرى            27      25               85       35 .
> أبوموسى               27      25                85      35.

 

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