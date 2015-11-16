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فيديو في الجول - حازم إمام: لهذا أحب ديل بييرو

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فيديو في الجول - حازم إمام: لهذا أحب ديل بييرو فيديو في الجول - حازم إمام: لهذا أحب ديل بييرو

"هو يلعب بطريقة رائعة ويستخدم عقله ومهاراته لتسجيل الأهداف" هكذا تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق عن سبب حبه للمهاجم الإيطالي.

وتحدث إمام لـFilGoal.com قائلا:"كنت أحب الطريقة التي يسدد بها ديل بييرو الكرة في المقص لقد سجل العديد من الأهداف بتلك الطريقة مثل ذاك الذي أحرزه في بروسيا دورتموند".

وواصل"فوجئت أن يوفنتوس سمح برحيل روبرتو باجيو بشكل عادي وذلك لأن لديهم ديل بييرو".

وأضاف مشيدا بالمهاجم الإيطالي"لا أعتقد أنه شعر بالغضب يوما ما بسبب عدم اشتراكه في المباريات، لقد أضاع حتى سنة من عمره من أجل اللعب في الدرجة الثانية مع يوفنتوس".

وأتم"كنت أتمنى أن يقف يوفنتوس إلى جانبه في نهاية مسيرته بشكل أفضل مما حدث".

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فيديو اليوم السابع

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