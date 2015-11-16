حركة فتح تطلق حملة "ارفع علم فلسطين على كل مئذنة" فى ذكرى الاستقلال

أطلقت حركة 'فتح' حملة "من جنين إلى القدس علم فلسطين على كل مئذنة ومسجد"، وذلك لمناسبة الذكرى 11 لاستشهاد القائد أبو عمار، والذكرى الـ27 لإعلان الاستقلال، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، وكنيسة دير اللاتين، الاثنين، بمسيرة كشفية جابت شوارع المدينة.

انطلقت مسيرة من أمام الكنيسة جابت شوارع المدينة باتجاه المسجد الكبير رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد أبو عمار واستقرت أمام المسجد الكبير وتم رفع العلم فوق المئذنة.

وشارك فى إطلاق الحملة والتى بدأت برفع علم فلسطين فوق كنيسة دير اللاتين، راعى دير اللاتين لبيب ادعيبس، ومدير أوقاف جنين صلاح جودة، ومدير التوجيه السياسى المقدم تيسير عزام، وأمين سر فتح فراس ابو الوفا، وممثلون عن المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية وكوادر حركة فتح.

وأكد ادعيبس وأبو الوفا، أن فعالية رفع العلم الفلسطينى فوق الكنائس والمساجد، تأكيدا على وحدة الأديان والدم والمصير، وأن المسيحيين والمسلمين ماضون بالسير على درب الشهيد الراحل أبو عمار.

وأكد المتحدثون أن هذه الفعالية ستستمر فى كافة محافظات الوطن، حتى إحقاق كافة حقوقنا المشروعة وغير منقوصة وفى المقدمة إقامة الدولة فى القدس الشريف.

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