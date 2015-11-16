إصابة 9 بينهم صحفيان واعتقال 25 فلسطينيا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال

أصيب تسعة مواطنين بالرصاص الحى، بينهم مسعف، وأربعة آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، خلال المواجهات العنيفة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى حى البالوع شمال مدينة البيرة بفلسطين.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط باتجاه الشبان عند مدخل مدينة البيرة الشمالى، ما أدى إلى إصابة تسعة مواطنين بالرصاص الحى، بينهم مسعف، وأربعة آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم الصحفى شادى حاتم من إذاعة 'راية أف ام'، ومصور وكالة 'وفا' بهاء نصر. كما، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية وحتى اليوم، 25 مواطناً من الخليل والقدس وجنين وبيت لحم.

وذكر نادى الأسير فى- بيان له- اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت فى محافظة الخليل، فقد اُعتقل عشرة مواطنين. ومن عدة أحياء فى القدس اُعتقل ثمانية مواطنين، فيما اعتقل ثلاثة مواطنين من جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتاة من مخيم الدهيشة فى بيت لحم، إضافة إلى مواطنين من مخيم عسكر فى نابلس، أما فى محافظة رام الله والبيرة فسجلت حالة اعتقال واحدة فى بلدة برقا.

مشيراً إلى أن عدد حالات الاعتقال التى وثقت خلال الثلاثة أيام الماضية حتى صباح اليوم 90 مواطناً بينهم فتاتان.

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