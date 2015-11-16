الجامعة العربية: فيتنام ومجموعة الأسبان يدركون عدم ربط الارهاب بأى دين

قام وزير الدولة الفيتنامى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفيتنامى، هوانغ بين كوان، بزيارة هى الاولى من نوعها لمسؤول فيتنامى الى مقر جامعة الدول العربية، حيث اجرى محادثات مع السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ظهر اليوم الاثنين، تركزت حول تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات القضية الفلسطينية والاوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن وسبل مكافحة الارهاب.

وصرح الدكتور خالد الهباس، مستشار الأمين العام مدير إدارة آسيا وأستراليا بالجامعة العربية، بان الجانبين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء التى تهم المنطقة العربية او فيتنام، ومن ابرزها اهمية إقامة تعاون بين جامعة الدول العربية ومجموعة الأسيان التى تعتبر من المجموعات الاقليمية الفاعلة على الساحة الدولية خاصة من الناحية الاقتصادية.

وأضاف الهباس فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، انه كان هناك اتفاق بين الجانبين على ضرورة إقامة تعاون مؤسساتى بين المجموعة العربية والأسيان فى المستقبل بما يخدم مصالح الجانبين، كما تم التطرق الى أخر الاوضاع فى المنطقة بما فى ذلك القضية الفلسطينية والازمات الاقليمية الاخرى سواء فى ليبيا وسوريا واليمن.

وقال ان نائب الامين العام اطلع المسؤول الفيتنامى على اخر المستجدات بشأن هذه القضايا، والتحرك العربى بشأنها، وضرورة حل الازمات القائمة فى المنطقة باعتباره عاملا اساسيا للسلام والاستقرار فى المنطقة.

واضاف أنه تم بحث قضية الإرهاب، وتم التأكيد على أهمية مكافحة الارهاب ودعم الجهود المبذولة فى هذا الشأن وتضافر الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب، حيث تم الاتفاق على ان خطر الارهاب لا يهدد فقط الدول العربية فقط بل العالم أجمع.

وأكد أن هناك إدراكا من فيتنام وغيرها من الدول الاسيوية لخطر الارهاب وانه لا يجب ربط الارهاب بأى دين او ثقافة أو عرق.