أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

عناق المواليد لغة تشعرهم بالأمان

Google+ Print
عناق المواليد لغة تشعرهم بالأمان عناق المواليد لغة تشعرهم بالأمان

الإثنين 16-11-2015 11:24

كثير من الأمهات لا يعرفن كيف يعبرن عن مشاعرهن أو يعتبرن أنّ الدلال والعناق من الممكن أن يفسد الطفل، لكن دكتورة الإرشاد النفسي «لنا العمر»، من مؤسسة دار الأمان للأيتام، تؤكد على مدى أهمية العناق وبعض التفسيرات عنه.
- يشعره العناق بأنه محبوب ومرغوب به في العائلة، كل هذا يبعث لديه شعوراً بالأمن والاستقرار.
- اعلمي أن 4 مرات عناقٍ في اليوم الواحد كفيلة بحل بعض العقد النفسية، وإذا عانقت طفلك ثماني مرات فهي كفيلة بأن تجعل منه طفلاً مبدعاً، وكلما زاد العدد كان الطفل ذا أساس نفسي قوي ومقاوم للصدمات.
- أرفقي العناق بالتقبيل أيضاً، والتربيت على كتف الطفل، كل هذه رسائل تشعره بأننا هنا من أجلك، ومن أجل أن تكون مرتاحاً وسعيداً.
- العناق يساعده على انتظام ضربات القلب واعتدال ضغط الدم، كما أنه يزيد الشعور بالإيجابية لديه، ويحث على الاسترخاء وهدوء الأعصاب.
- احتضان الطفل وهو يبكي يساهم في نموه عاطفيّاً وعصبيّاً، ويزيد من معدل نمو ذكائه. كما يحفز على إفراز مادة الأندروفين التي تخفف من العصبية والقلق النفسي، والإحساس بالألم.
- حسب دراسة كورية العناق يزيد وزنه، طوله، ومحيط رأسه خلال 4 أسابيع مقارنة مع طفل لم يحظ بالعناق.
- قد يبدو الأمر أهم له من الغذاء نفسه، ويقيه من آلام المعدة وأمراض السرطان، وخصوصاً الكبت العاطفي الذي يعانيه أطفال الشوارع؛ بسبب الانفصال عن أمهاتهم، والذي يعرضهم للإصابة بأمراض القلب خلال مرحلة البلوغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي