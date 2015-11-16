احذري كريمات الكورتيزون فهي أكبر عدو لبشرتك!

كثير من السيدات الحوامل يقدمن على استخدام كريمات ووصفات تقدمها لهنَّ صديقات خلال جلساتهن، أو في غرف الدردشة والمنتديات، من دون التفكير في أضرارها وما تحتويه، وقد يكون الكورتيزون أحد مكوناتها، فما هي أضرارها؟

الكورتيزون مادة فعَّالة إذا خلط مع كريمات أخرى، وبمقاييس يحدِّدها الطبيب حسب كل حالة، لكن هناك من يستخدمه ككريم موضعي يوضع على الجلد من دون أي وصفة طبيَّة وبكميات مبالغ بها. صحيح أنَّه يستخدم للأمراض الجلديَّة كالأكزيما والصدفيَّة، لكن نظراً لكثافته في بعض الكريمات فإنَّه يمنع منعاً باتاً وضعه لأكثر من أسبوعين، خاصة في المواضع الحسَّاسة إلا تحت إشراف طبي دقيق؛ لأنَّه إذا وضع أكثر من ذلك يتم امتصاصه ويصبح المريض كأنَّه يأخذ جرعات كورتيزون عن طريق الفم. وفي بعض دول العالم يمنع أخذ مركبات الكورتيزون من دون وصفة وحتى في دول الخليج، أما في السعودية فيمكن أن شراءه ببساطة من دون وصفة.

أضرار مباشرة

اختصاصيَّة الأمراض الجلديَّة والتجميل، الدكتورة سهى حج إبراهيم، تطلعنا على تأثير الكورتيزون وأضراره الجانبيَّة، خاصة في حال استخدامه من دون وصفة طبيَّة، أو استخدامه للتبييض. وتبين لك أضراره:

- استخدام الكورتيزون للتبييض خاطئ؛ لأنَّه ليس مبيضاً، بل يخفف آثار الحالة الالتهابيَّة للجلد، واستخدامه مع أدوية التبييض فقط ليدعم مفعولها.

- يتسبب في ظهور حبِّ الشباب، ويؤدي إلى تشققات بالجلد تشبه التشققات التي قد تظهر في بطنك أثناء الحمل.

- اعرفي أنه لا يتم ذلك إلا تحت إشراف طبي ولفترة بسيطة جداً، فله تأثيرات جانبيَّة خطيرة منها ضمور الجلد، وتوسع الأوعية الشعبيَّة والدمويَّة.

- اعلمي إن تضررت أن علاجك سيكون صعباً وطويلاً بواسطة بالليزر، ونسبة النجاح غير مضمونة.

الإنترنت والصيدلي أكثر خطراً

وأوضحت الدكتورة إبراهيم أنَّ أكثر اللواتي يزرنها في عيادتها من الحوامل، أو الأمهات الجديدات يعانين من لون سطحي بسيط، بسبب استخدامهن وصفات أخذنها من الإنترنت أو الصيدلي، فيلجأن إلى الخلطات التي تحتوي على الكورتيزون، فيصبح لون بشرتهن أغمق ودرجة عمقها أكثر ما يصعب العلاج أكثر. لذلك دائماً ما تحاول توعيتهن، بالنصائح الآتية:

- هذه الوصفات خاطئة ومضرَّة للبشرة، فكل بشرة وكل حالة تختلف عن الأخرى.

- تختلف نسبة المواد بين كورتيزون ومبيض ومقشِّر، فاحذري من أن تكون نسبة المبيض بدرجات عالية.

- يستخدمنها بالنهار ويخرجن وهذا أمر خاطئ. عليه الحذر منه.

- تجنبي بعض الصيادلة ممن يقومون بتركيب أدوية وخلطات مشابهة لخلطة الطبيب التي كتبها لمريض ما، ويقدمها لشخص آخر من دون أن يراعي اختلاف الحالة والجلد.

- لا تستخدمي نفس الكريم الذي تستخدمينه للوجه أو المناطق التي تكون سميكة في المناطق الحسَّاسة.

- انتبهي إلى أنَّ هذه الكريمات ممنوعة منعاً باتاً في فترة الحمل؛ لأنَّ الهيدروكينون مضر للحامل والجنين، وهي مادة ممنوعة في كل دول أوروبا إلا حقناً بيد الطبيب، وجميع مواد التبييض تحتوي على هذه المادة.