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تمرينات الطفل ... ضرورة لتقوية عظامه

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تمرينات الطفل ... ضرورة لتقوية عظامه تمرينات الطفل ... ضرورة لتقوية عظامه

الإثنين 16-11-2015 11:01

لا تقتصر التمرينات الرياضية على الكبار، فقد اثبت الطب الحديث انها ضرورية للأطفال الصغار أيضاً، ولكن بشكل مدروس لا يؤذي الطفل أو يعرضه للألم،
سيدتي وطفلك من خلال خبرائها، تعرض عليك بعض هذه التمارين.

من عمر 7 أشهر إلى 12 شهراً
1 - مدديه على ظهره وامسكي كاحليه بيديك وضعيه في حضنك. ارفعي كاحليه للأعلى؛ حتى يرتفع جسمه بأكمله، ثم أرجعيه ببطء بالاتجاه المعاكس. (ابدئي من المنطقة السفلى ثم لمنطقة ظهره)، ثم دحرجيه لوضعه على بطنه.
2 - اركعي للأسفل واجعلي طفلك بوضع القرفصاء، امسكي منطقة حوضه أو فخذيه العلويين وارفعيهما ببطء؛ حتى يرتفع جسمه بحيث تبقى يداه ورجلاه على الأرض للدعم.


تمريناته بعد سن الـ12 شهراً
1 - اركعي للأسفل وضعي طفلك واقفاً على حضنك موجهاً لك، ثم امسكي كتفيه لتدعميه جيداً، وساعديه بالتسلق عليك؛ حتى يصل مستوى الأكتاف، ثم ارجعي قليلاً إلى الخلف؛ حتى تسهلي عملية تسلقه.
2 - ألقيه على ظهره، امسكي يديه مباشرة بيديك، أو استعملي عصا ممسكة بها من الطرف والطرف الآخر يمسكه. ارفعي العصا عمودياً؛ حتى يستطيع الطفل شدها ومن ثم يقف. هذا التمرين يقوي ذراع الطفل وعضلات كتفيه.
3 - ضعيه على بطنه، وامسكي وادعمي منطقة البطن عنده ثم مدي أصابعك. ارفعي جسمه ومرجحيه يميناً ويساراً.

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سيدتي