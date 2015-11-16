علاج العقم بالغيرة ... هل تصدقينه؟

يعتبر عقم المرأة أو تأخر انجابها من الأسباب الأولى التي تؤثر في حالتها النفسية وقد تدمر حياتها الزوجية لأن المجتمع العربي لا يعطي للمرأة العربية مكانتها إلا حين تنجب لدرجة أن المثل العربي يقول ذلك "الشجرة غير المثمرة حلال قطعها"!

بعض النساء تحدثن عن تجاربهن وتأخر حملهن وبأن الحيلة قد أعيتهن، وقد جاء حملهن على أهون الأسباب حيث أكد الاطباء خلوهن هن وأزواجهن من أي سبب، يؤدي إلى تأخر الحمل وعلى ذلك رصدت " سيدتي وطفلك" بعض هذه التجارب التي تحمل الكثير من الطرافة:

• عطاف تزوجت من ابن عمها وقد تأخر حملها حوالي خمس سنوات وقصدت الأطباء في كل البلد، ولم تترك وصفة عشبية ولا خلطة سحرية إلا وجربتها حتى قرر الزوجان السفر إلى مصر للعلاج من أجل أن يريا طفلاً صغيراً في بيتهما الصامت، وحين حزما أمتعتهما وباعت الزوجة كل ما تملك من ذهبها، واقترض الزوج من إخوته وتقرر سفرهما في اليوم التالي، وقد تأخر موعد دورتها الشهرية مثل كل شهر لعدة أيام حيث كان يحدث ذلك فعلاً وتجري التحاليل وتكون النتيجة سلبية، وفي هذه المرة وقبل السفر بساعات حثتها أمها أن تجري التحليل قبل سفرها بعد تأخر دورتها كالعادة وكانت المفاجأة أن عطاف حامل وهكذا فكت الأمتعة وأفرغت الحقائب وأقامت وليمة كبيرة بالمال الذي أعدته لكلفة السفر.

• أسماء تأخر حملها لما يزيد عن عشر سنوات ولم تكن تعرف سبباً لا هي ولا زوجها حتى قررت أخيراً أن تكسر قلبها وتكتم عواطفها وتطلب من زوجها الزواج بأخرى. وهكذا خطبت له فتاة تعرفها عن طريق المسجد وقبل زواجه بأيام اكتشفت أسماء أنها حامل، وحملت الخبر لزوجها الذي قرر أن يوقف زواجه الثاني فورا.

• وعبير هددها زوجها بأنه إن لم يتم حملها خلال هذا الشهر وبسبب مرور عامين على الزواج فسوف يتزوج بأخرى وتقول عبير: شعرت بمغص وتقلص في أسفل بطني، وتوقعت أن تأتيني الدورة الشهرية، وعملت احتياطي بفوطة صحية وصرت أتحرك بها وأذهب عدة مرات إلى الحمام وأنا أبكي لأن كل الأعراض تؤكد أن الدورة ستأتي، وسيعرف زوجي ويستمر في تهديده ويتزوج؛ ولكن مرت عدة أيام ولم تأت الدورة الشهرية، وأنا أضع الفوطة وأستبدلها بأخرى حتى أشارت علي أمي بأن أفحص بولي بشريط فحص الحمل ليتبين أنني حامل وبعد عامين من الانتظار المميت.

بعد زواج الزوج

الدكتور محمد عيسى أخصائي النساء والولادة يؤكد أن العامل النفسي يلعب دورا كبيراً في تأخر الحمل حيث يتسبب في اضطرابات الهرمونات ويضحك بقوله: الضرة مرة، وهذه قاعدة وتحدث كثيراً وتفاجأ الأطباء بأن تأتي نساء، وقد حملن بعد زواج الزوج بأخرى أو بعد حمل الزوجة الثانية والأسباب النفسية تلعب دورا كبيرا ولذلك فعلى المرأة التي تأخر حملها أن تغار!

فهل أنت فعلا يا سيدتي ترين هذه الطريقة مفيدة حيث قال المثل الشعبي أيضا لولا الغيرة ما حملت الأميرة..