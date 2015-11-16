فيديو في الجول - خالد بيومي عن:هدف رائع صنع ديل بييرو وقارنه بباجيو

هل لك أن تتخيل أن هدفا سجله أليساندرو ديل بييرو هو من بدأ بصنع أسطورته ووضعه في مصاف المقارنة مع روبرتو باجيو؟ هذا ما حدث كما يؤكد المحلل الكروي خالد بيومي.

وتحدث بيومي لـFilGoal.com قائلا:"أولا أحب أن أؤكد أن مقارنة ديل بييرو بروبرتو باجيو غير صحيحة على الإطلاق فكل منه له طريقة لعب مختلفة".

وأضاف"أتذكر هدفا سجله ديل بييرو في مرمى فيورنتينا بطريقة رائعة هو من صنعه وجعله يُقارن بباجيو في ذلك الوقت".

وأكمل"إدارة وجمهور يوفنتوس يجب أن يصنعوا له تمثالا تقديرا لما قدمه للنادي لقد قرر اللعب في الدرجة الثانية بسبب حبه للنادي وجماهيره".

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