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3 ملايين جنيه تكلفة إحلال وتجديد محطتي مياه الشرب بالوادي الجديد‎

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3 ملايين جنيه تكلفة إحلال وتجديد محطتي مياه الشرب بالوادي الجديد‎ 3 ملايين جنيه تكلفة إحلال وتجديد محطتي مياه الشرب بالوادي الجديد‎

محافظة-الوادي-الجديد

قال المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، إن المركز يشهد حاليًا تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية وخاصة في قطاع مياه الشرب، ويتم إحلال وتجديد محطتي مياه الشرب بالمدينة والواقعتين في المنطقتين الشرقية والغربية بمدينة باريس، بتكلفة مالية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين جنيه، وتطوير المحطتين بالكامل وتغيير كافة مشتملاتهم، لتتناسب مع أحدث النظم العالمية وتوفر أفضل مياه منقاة.

وأضاف رئيس مركز باريس أنه تم تخصيص مساحة 4500 متر مربع لإنشاء محطات تنقية مياه شرب جديدة بالامتداد العمراني للمدينة بالجهة الشمالية والجنوبية.

وأوضح انه سيتم إنشاء محطتين جديدتين بكل من قرى المكس والقصر القبلي ودرب الأربعين المرحلة الثانية، بتكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، كما سيتم إدخال محطتي قريتي بغداد وعدن ضمن خطة الإحلال والتجديد.

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