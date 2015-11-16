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تأجيل محاكمة «تنظيم أجناد مصر» لـ19 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز والشهود

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تأجيل محاكمة «تنظيم أجناد مصر» لـ19 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز والشهود تأجيل محاكمة «تنظيم أجناد مصر» لـ19 ديسمبر لاستكمال فض الأحراز والشهود

محاكمة – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر محاكمة 42 متهمًا من عناصر «تنظيم أجناد »، وذلك في ضوء اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة، والمنشآت الحيوية، والممتلكات العامة، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، لإستكمال فض الأحراز، ومناقشة الشهود.

ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، “توفي لاحقًا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة”، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

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