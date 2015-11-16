افتتاح أعمال الدورة التدريبية القومية في مجال إحصاءات الثروة الحيوانية

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعمال الدورة التدريبية القومية في مجال إحصاءات الثروة الحيوانية، والتي سوف تستمر لمدة خمسة أيام، وذلك بمقر المنظمة الخرطوم لصالح الكوادر العاملة في مجال الثروة الحيوانية للكوادر العربية، وذلك بمشاركة (9) دول عربية هي المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تونس، الجمهورية الجزائرية،المملكة العربية السعودية،جمهورية السودان،سلطنة عمان،جمهورية العراق،دولة قطر، جمهورية مصر العربية.

وصرح الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن هذه الدورة تستهدف الكوادر العاملة في مجال الثروة الحيوانية في الدول العربية بهدف بناء القدرات وتنمية المهارات في المجالات المرتبطة بالإحصاءات ،وطرق وأساليب جمع البيانات والإحصاءات وتعميم استمارة جمع البيانات والتحليل الإحصائي والوصفي للبيانات وتطبيقاتها العملية باستخدام البرامج الإحصائية الحديثة.