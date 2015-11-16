كبير مضيفين يستولى على 3 ملايين جنيه من العاملين بالشركة

تلقت مباحث مطار القاهرة الدولي، بلاغًا من عدد من العاملين بإحدى شركات الطيران الكبرى، بقيام كبير مضيفين معهم بالشركة بالنصب عليهم وجمع 3 ملايين جنيه بحجة توظيف أموالهم ومنحهم 30% أرباح نظير تشغيل الأموال في التجارة.

وردت معلومات للواء طارق فتحي مدير أمن المطار عن كبير مضيفين يعمل بشركة طيران كبير بالمطار يقوم بالنصب على العاملين بالشركة من خلال الحصول على أموالهم وإيهامهم بقدرته على توظيفها في مشاريع وهمية مستغلًا موقعه الوظيفي وتقديم كافة التسهيلات بقرية البضائع ومنحهم أرباح وهمية 30 % نظير التجارة وتشغيله لأموالهم.

قام اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار، بتشكيل فريق برئاسة العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار باستدعاء الضحايا المستولى على أموالهم، والتي قدرت بحوالي 3 ملايين جنيهًا، واستدعاء كبير المضيفين للتحقيق معه في البلاغ.