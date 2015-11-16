الإصابة بالبواسير لا علاقة لها بالجلوس لفترات طويلة

البواسير إحدى المشاكل الصحية التى يتعرض لها كثير من الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومنها على سبيل المثال تناول الأشخاص لبعض الأطعمة غير الصحية والحارة التى تسبب الإصابة بالبواسير. البواسير

>وعن البواسير يقول دكتور أحمد عزازى إخصائى الجراحة العامة بمستشفى الحسين الجامعى، إن البواسير هى عبارة عن تضخم الأوردة الموجودة بالأنسجة تحت المخاطية بالقناة الشرجية. اعتقادات خاطئة عن البواسير

>واستكمل د.أحمد قائلا "هناك بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة حول كيفية الإصابة بالبواسير، فكثير من الأشخاص لديهم اعتقاد أن الجلوس لفترات طويلة يتسبب فى اصابتهم بالبواسير وذلك غير صحيح". أسباب الإصابة بالبواسير

>وعن الأسباب العلمية للإصابة بالبواسير استكمل د.أحمد قائلا: "هناك بعض الأسباب التى تتسبب فى الإصابة بالبواسير مثل حدوث ضعف بالأنسجة "الانسجة الضامه بالجسم " مما يؤدى لحدوث البواسير.

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شبكةعيونالإخبارية

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