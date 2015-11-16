أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإصابة بالبواسير لا علاقة لها بالجلوس لفترات طويلة

Google+ Print
الإصابة بالبواسير لا علاقة لها بالجلوس لفترات طويلة الإصابة بالبواسير لا علاقة لها بالجلوس لفترات طويلة
البواسير إحدى المشاكل الصحية التى يتعرض لها كثير من الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومنها على سبيل المثال تناول الأشخاص لبعض الأطعمة غير الصحية والحارة التى تسبب الإصابة بالبواسير.

البواسير


>وعن البواسير يقول دكتور أحمد عزازى إخصائى الجراحة العامة بمستشفى الحسين الجامعى، إن البواسير هى عبارة عن تضخم الأوردة الموجودة بالأنسجة تحت المخاطية بالقناة الشرجية.

اعتقادات خاطئة عن البواسير


>واستكمل د.أحمد قائلا "هناك بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة حول كيفية الإصابة بالبواسير، فكثير من الأشخاص لديهم اعتقاد أن الجلوس لفترات طويلة يتسبب فى اصابتهم بالبواسير وذلك غير صحيح".

أسباب الإصابة بالبواسير


>وعن الأسباب العلمية للإصابة بالبواسير استكمل د.أحمد قائلا: "هناك بعض الأسباب التى تتسبب فى الإصابة بالبواسير مثل حدوث ضعف بالأنسجة "الانسجة الضامه بالجسم " مما يؤدى لحدوث البواسير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365