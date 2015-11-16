مبادرة فنية شبابية للقضاء على «الفن الهابط»

قال مهاب رضا، المخرج المسرحي، أن ما يقدم على الساحة الفنية من إسفاف وصناعة أجيال جديدة بفكر هابط ومبتذل، يعتبر نوع من أنواع التطرف الذي لابد من مواجهته و مجابهة تأثيره على الشباب والأطفال، ولابد من أن تساعد وسائل الإعلام في ذلك ليس فقط بالتوعية وإنما بتشجيع الفن النظيف الذي يبني أجيالًا واعية تستطيع دفع ثقافة المجتمع و تطوره للأمام، فهذا الفكر المتطرف لا يحارب إلا بالفكر المستنير.

وأضاف رضا أن البداية لابد أن تكون من المدارس و الجامعات ، هناك العديد من المخرجين الشباب في الجامعات ، يقدمون أعمالا جيدة جدًا، ولا يلقي لها أحد بالًا ، بل وتهتم وسائل الإعلام بالإسفاف وتبرزه، يكفي أن يكون هناك العديد من المبدعين الشباب لا يعرفهم أحد ثم تفتح التلفاز لتجد من يؤكد أن ” ولاد سليم اللبانين في كل حتة مسمعين!!” ، فهذه هي قمة العبث بعقول و ثقافة المشاهدين.

وأشار أنه يعمل على عرض مسرحي جديد ‘‘قصر الشيطان’’، المقرر عرضه قبل نهاية العام الحالي من بطولته وإخراجه، ويشارك في البطولة : عمر ليمونة، فادي إيهاب، فيروز يوسف، رنيم عادل، سيف الدين مصطفى،حازم شوقي، آية جمال وعدد من الممثلين الشباب.

يذكر أن أخر أعمال الفريق العرض المسرحي فريق الأكاديمية، التابع لأكاديمية الشروق، كان عرض “المحاكمة” عن توفيق الحكيم بطولة، حصل على مركز ثالث على مستوى الجمهورية بالمشاركة الأولى بمهرجان وزارة التعليم العالي للفنون المسرحية، كما تم عرضه في مدينة سنبل في مايو الماضي كعرضًا خاصًا للفنان القدير محمد صبحي، والذي لقى استحسانًا بالغًا منه قائلًا: ” أنتم ادهشتوني … “، حيث أشاد بهذا العمل معبرًا عن إعجابه خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي -فيس بوك- قائلاً: “لقد أسعدني جدًا هذا العرض المسرحي وجهد هؤلاء الشباب الذي يعطينا الأمل.

وأجمل ما لاحظته هو اختيارهم الراقي ورسالتهم الرائعة .. لقد اختاروا أن يقدموا المسرح المحترم وليس المسف .. شكرًا انكم امتعتوني متعة بصرية وفكرية ووجدانية وسمعية.