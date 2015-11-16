شمس محمد رضا عدوى تسطع في معرض الكتاب

يستعد الروائي الشاب محمد رضا عدوى لطرح روايته الأولى شمس، عن دار أوراق، وتنتمي الرواية إلى الروايات الرومانسية السياسية العمل هو رواية تدور أحداثها فى مصر بالقاهرة والاسكندرية وفى فلسطين بغزة والخليل.

تلقى الرواية بظلالها على الشارع المصرى والعربى فى بداية الألفية الثالثة بغضون الإنتفاضة الفلسطينة الثانية من خلال شخصية يحيى وشمس فى إطار قصة حب عفوية تتميز بإيمانها بالثورة على العادات والمعتقدات التى تخيم على المجتمع المصرى والعربى فتجعل من قيمها سلعا تباع وتشترى .

تتعرض الرواية للشارع المصرى بصورته المجتمعية مابين شوارع القاهرة القديمة وعبقها المؤثر فى شخصية بطل الرواية فينتقل به إلى صراع مادى روحى بين ليالى حى الحسين الصوفية التى تطرب خلجات نفسه وبين المادية الجدلية التى يؤمن بها.