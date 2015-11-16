صفية العمري: استعد لتصوير فيلم «وهم حقيقي» بعد ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت: إنجي لطفي

عبرت الفنانة صفية العمري لـ ‘‘غدير حسان’’ فى برنامج ‘‘الليل وأخره’’ على الراديو 90 90، عن سعادتها بمشاركة فيلم ‘‘الليلة الكبيرة’’، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 37، التي تشارك في بطولته مع عدد من النجوم، وأشادت بأهمية موضوع الفيلم، ومؤكدة أيضاً على مجهودات المخرج سامح عبد العزيز.

وعن كواليس الفيلم أنهم استغرقوا ليلة طويلة في تصويره، حيث يتناول العمل ليلة واحدة وهي ليلة مولد شعبي وضرورة تصوير كل مشاهده في ليل خارجي، وأنه تم تصويره في فصل الشتاء الماضي، وذكرت ليلة من ليالى التصوير، حيث تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوي من عواصف وأتربة التي أدت إلى هدم الديكور واستكمال التصوير في ليلة أخرى.

> وبسؤالها عن رأيها في غياب بعض النجوم الشباب عن افتتاح المهرجان، فعبرت عن استيائها مما حدث و استغرابها من سفرهم لحضور المهرجانات التي تقام في الخارج.

وعن أعمالها القادمة قالت إنها تعاقدت على فيلم “وهم حقيقي” وإنها ستبدأ التصوير بعد ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،

> أما عن الدراما أكدت اشتياقها للعودة للدراما مرة أخرى بعد غياب طويل، وقالت إن سبب غيابها هو عدم وجود سيناريو يليق بمسيرتها الفنية وأنها ضد التواجد فقط لغرض التواجد. وأخصت العمري، برنامج “اليل وأخره” بأنها في انتظار الانتهاء من كتابة سيناريو يكتب حاليًا و طلبت منا الدعاء لها بالتوفيق فيه ولم تفصح بأي تفاصيل أخرى.