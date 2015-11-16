الأربعاء المقبل| «الليثي» يستضيف المطربة دينا الوديدي ببرنامج بوضوح

كتبت: إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي المطربة والملحنة «دينا الوديدي» في حوار شيق وممتع تتخلله عذوبة الألحان وروعة الكلمات وغناء باقة من أجمل أغانيها. وذلك في حلقة موسيقية خاصة من برنامج بوضوح الأربعاء المقبل.

كما تتناول الحلقة البداية الفنية لها وهي من مواليد القاهرة، ولأنها كانت شغوفة بالموسيقى في عمر الـ19 انضمت إلى فرقة “الورشة” كمغنية وملحنة، حيث تعلمت غناء السيرة الهلالية والملاحم الشعبية، شاركت مع الورشة في تقديم أكثر من 28 عرض في أماكن متعددة داخل مصر وخارجها، تدربت على يد ماجد سليمان، حيث أدت دينا معه ومع فرقة “حبايبنا” بعض الأغاني، شاركت في العديد من الورش التدريبية على الموسيقى مع فتحي سلامة “الحائز على جائزة جرامي العالمية”، كما أنها تعلمت العزف على آلة الأرغول والدف، ولحنت دينا أول اغنية لها بعنوان “الحرام” عام 2008 ، غير أنها لم تبدأ بتقديم نفسها كملحنة بعد وتصب كل تركيزها في المرحلة الحالية على الغناء وتعتبر من نجوم الأندر جراوند وأشتهرت عن طريق ساقيه الصاوي.

وقامت بتأسيس باند خاص بها في أكتوبر عام 2011، وكانت هذه هي بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع فتحي سلامة، و”مسار إجباري”، وهاني عادل وغيرهم.

كما قدمت عدد من الألبومات منها تدور وترجع ومختارات دينا ومن أشهر أغانيها “على ورق الفل، الحرام، تدور وترجع، كفاية غش، يا جنوبي” .