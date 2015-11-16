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الطب الشرعي ينفي إغتصاب خادمة على يد صاحب مكتبة في مصر القديمة

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الطب الشرعي ينفي إغتصاب خادمة على يد صاحب مكتبة في مصر القديمة الطب الشرعي ينفي إغتصاب خادمة على يد صاحب مكتبة في مصر القديمة

اغتصاب – أرشيفية

قرر قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح القديمة، اليوم الأثنين، إخلاء سبيل صاحب مكتبة وعامل، بكفالة 100 جنيهًا لكل منهما، لاتهامهم في واقعة اغتصاب فتاة قاصر في منطقة مصر القديمة.

وجاء قرار المحكمة عقب إستلام وليد زهوي وكيل أول نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار محمد حسين رئيس النيابة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، والذي كشف بأن الفتاة ما زالت عذراء ولم يحدث لها أي إصابات نتيجة أي تعدي جنسي عليها.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا من “غادة. أ” ربة منزل، تفيد دخولها الشقة الخاصة بها فوجدت خادمتها  ”صابرين.م،” 14 عامًا، في وضع مخل بالآداب مع صاحب محل بالإكراه.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين أنه يدعى حسين .م، 27 سنة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

واعترفت الفتاة بأنها مارست الرذيلة عدة مرات مع المتهم وصديقه “أحمد.أ” 30 سنة عامل عنوة عنها، فتم ضبطه ، وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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