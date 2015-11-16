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ضبط 235 كيلو لحوم فاسدة و1880 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر

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ضبط 235 كيلو لحوم فاسدة و1880 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر ضبط 235 كيلو لحوم فاسدة و1880 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملة موسعة استهدفت ضبط الأسواق ومواجهة رفع السلع، خاصةً الأساسية ومكافحة الغش التجارى، وضبط التجار المخالفين والسلع منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والتجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية.

أسفرت الحملات التى قادها اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالاشتراك مع رجال مباحث بقيادة العميد محمود فاروق مدير إدارة شرطة التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن ضبط 4 قضايا غش تجارى بإجمالى مضبوطات بلغت 160 كيلو لحوم و25 كيلو فراخ و50 كيلو كبدة، وجميعهم منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 2 قضية سجائر مقلدة ومهربة جمركيا بإجمالى 27 ألفا و540 علبة سجائر مختلفة، وضبط مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر وبداخله 880 كيلو جبنة و500 كيلو أرز ، وضبط طن دقيق مجهول المصدر، وضبط 240 عبوة تونة و500 كيلو مكرونة مجهولة المصدر ، وضبط 7 قضايا إدارة مخبز بدون ترخيص.
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مصر 365

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