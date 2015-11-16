تحقيقات مقتل صاحب الكشك: الجناة طعنوه بقدمه ووفاته ربما بسبب الإهمال الطبى

تباشر نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب، تحقيقاتها فى مصرع "فتحى.م" صاحب كشك داخل المستشفى عقب تلقيه طعنة سددها لقدمه العاطلان "ط.ر" و"ح.خ" للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها يحيى قدرى مدير النيابة عن أن خلافا نشب بين المتهمين والمجنى عليه تطور إلى مشاجرة سدد خلالها المتهمان طعنة لقدمه قبل نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ما يرجح وجود أسباب أخرى للوفاة غير الطعنة.

انتقل وكيل نيابة بولاق الدكرور إلى المستشفى لسماع أقوال عدد من الأطباء والعاملين لمعرفة أسباب الوفاة خاصة أنه طعنة بالقدم لا تقتل إنسانًا واحتمال أن يكون الإهمال الطبى من الفريق المعالج هو سبب الوفاة .

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا بمقتل "فتحى.م" صاحب كشك ببولاق الدكرور، فكلف رجال المباحث بإجراء التحريات، وتبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة أن وراء الجريمة "ط.ر" و"ح.خ"، وبإعداد كمين لهما تمكن المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بطعنهما المجنى عليه بسبب خلافات مادية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.