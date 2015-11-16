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كليب فاضح لراقصة يقود "مباحث الآداب" إلى ضبط شبكة "إتجار بالبشر"

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كليب فاضح لراقصة يقود "مباحث الآداب" إلى ضبط شبكة "إتجار بالبشر" كليب فاضح لراقصة يقود "مباحث الآداب" إلى ضبط شبكة "إتجار بالبشر"

>ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد الشافعى فتاة بعد انتشار كليب فاضح لها اثناء رقصها على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

كان اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة تلقى معلومات بانتشار فيديو فاضح لفتاه ترقص بملابس داخلية فى حفلة خاصة داخل غرفة مغلقة أمام مجموعة رجال .

توصلت تحريات العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات الى أن الفتاة تقيم مع إحدى القوادات فى شقة مفروشة بالمقطم وتساعدها فى الدعارة، وأن القوادة حصلت على توقيع الفتاة على ايصالات أمانة لاجبارها على ممارسة الجنس الحرام وحبسها فى حالةى الرفض.

وبتقنين الإجراءات تمكن كل من العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم عمر مطر والمقدم رامز جمال والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف من ضبط الفتاة والقواده وبحوزتهما داخل الشقة مجموعة من ايصالات الأمانة ضد عدد من الفتيات لاجبارهن على ممارسة الجنس اضافة الى 11 الف جنية وملابس داخلية وخمور وحشيش .

بالعرض على اللواء زكريا أبو زينة أمر بتحرير محضر بالواقعة واتهام القواده بالاتجار فى البشر وتسهيل واستغلال الساقطات فى الدعارة  فتحرر لهما المحضر اللازم واحالتهما الى النيابة

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مصر 365

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