في_الكلاسيكو – 4 أسباب تساعد ريال مدريد على إسقاط برشلونة

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان يوم 21 المقبل لمتابعة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وستقام المباراة ضمن فعاليات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني والتي يتصدرها الفريق الكتلوني برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

وقبل اللقاء بأيام قليلة يستعرض FilGoal.com أبرز 4 أسباب تساعد ريال مدريد على الانتصار في الكلاسيكو.

1- ريال مدريد كامل العدد

لأول مرة تقريبًا هذا الموسم تكتمل صفوف الفريق الملكي بسبب الإصابات الكثيرة التي أضرت بالميرينجي فقد عاد الأسبوع الماضي جيمس رودريجيز وشارك في مباراة إشبيلية والتي خسرها ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن المكسب الوحيد هو عودة النجم الكولومبي وإحرازه لهدف تقليص الفارق كما أنه شارك مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية وتمكن من التسجيل أيضًا، لذلك يمكن القول أن عودته جاءت في الوقت المناسب بالنسبة للوس بلانكوس.

ليس النجم الكولومبي فقط، فقد عاد أيضًا كريم بنزيمة والذي تدرب طوال هذا الأسبوع من أجل الاستعداد وبقوة لمباراة الكلاسيكو لتكتمل القوة الضاربة لريال مدريد والتي تتكون من "كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، جاريث بيل وجيمس رودريجيز".

2- عودة كارفخال بدلًا من دانيلو

مما لاشك فيه أن قوة برشلونة الأساسية خلال الفترة الماضية كانت في النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي قاد الفريق الكتالوني للفوز في عديد المباريات في غياب نجم الفريق الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

نيمار يميل كثيرًا للطرف الأيسر ولإيقاف خطورته والتي تتمثل في السرعة والمهارة يجب على المدرب الإسباني لريال مدريد رافائيل بينيتيث الاعتماد على الظهير الأيمن داني كارفخال بدلًا من البرازيلي دانيلو والذي فشل في المباريات الكبرى هذا الموسم.

لذلك فعودة كارفخال ستكون مهمة للغاية لريال مدريد لسرعته وخبرته في مثل هذه المواجهات خاصةً أن هذا الموسم هو الثالث له مع الفريق الملكي وخاض من قبل أكثر من كلاسيكو ويستطيع التعامل في مثل هذه المواقف.

3- الدفاع وتألق نافاس

على الرغم من اهتزاز شباك ريال مدريد ثلاثة أهداف في المباراة الماضية أمام إشبيلية، إلا أن دفاعه هذا الموسم حتى الآن يعد أفضل خط دفاع ربما في تاريخ الملكي.

فقبل ثلاثية إشبيلية فقد اهتزت شباك ريال مدريد في أربع مناسبات فقط، كما أن حارس الفريق الأساسي كيلور نافاس يعيش فترة ذهبية في مسيرته الكروية فقد أنقذ الفريق الملكي في عديد المباريات بتدخلاته الرائعة.

4- رغبة ريال مدريد في العودة للصدارة

يتفوق برشلونة على ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو بثلاث نقاط فقط وفي حالة فوز المبرينجي باللقاء سيعود سريعًا لصدارة الليجا، لذلك ستكون رغبة الفريق الملكي قوية لتحقيق الانتصار خاصةً أنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره.