السيسى يكلف وزير الرى بمتابعة إزالة التعديات وحماية الجسور بالإسكندرية

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلف الحكومة ممثلة فى وزارة الرى، بالتأكد من تقدم سير العمل فى تأهيل وتدعيم جسور الترع والمصارف وصيانة محطات الرى والصرف والتأكد من جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها كإجراء مسبق تجنبا لحدوث تدهور للأراضى الزراعية وغرق القرى، وذلك وسط تنبؤات بحدوث أمطار غزيرة المصاحبة لنوة "المكنسة" خلال الفترة القادمة.

وتفقد مغازى، خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، أعمال إزالة التعديات على مصرف دائر المطار وما تم من أعمال الحماية من تعميق وتوسيع وتدعيم لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، كذلك أعمال توسيع وتعميق مصرف القلعة، وما تم من إزالة تعديات على المصرف، حيث تمت إزالة 130 حالة تعدى فى وقت سابق، إلى جانب أعمال تدعيم محطة صرف القلعة، حيث تم الدفع بـ4 وحدات رفع تصرف 1م3/ث 4 بدلات، وذلك لاستيعاب التصرفات الناتجة من مصرف دائرى المطار، كذلك أعمال تدعيم وتعلية الجسور بمصرف طرد محطة القلعة بالبرين الأيمن والأيسر، وكذا الأعمال الصناعية على مصرف تعمير الصحارى 1 و2 والرئيسى.

وأكد مغازى أنه تم تعلية وتدعيم الجسور بالبرين الأيمن والأيسر لمصرف العموم فى المسافة من ك 40 إلى ك10، كذلك تدعيم محطة المكس ب 2000 شيكارة رمل لتعليه مجرى الطرد ومداخل المحطة، كما تمت إزالة عدد 14 خازوق خرسانى كانت تعوق سريان المياه عند مصب طرد محطة المكس والتى ساعدت على انخفاض مناسيب مجرى الطرد وتشغيل عدد 11 وحدة لأول مرة منذ إنشاء المحطة، كما تم تطهير المصرف القاطع على مصرف غرب النوبارية لاستيعاب المياه من الأراضى المجاورة وذلك بمعدات التشغيل الذاتى.

كما عقد اجتماعا تنسيقيا فى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية فى إطار جهود الوزارة للتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية للتحضير للنوات القادمة بحضور قيادات وزارة الرى والإسكان وهندسة الإسكندرية فيما يخص تأهيل وتدعيم جسور المصارف والترع، فى الإسكندرية والبحيرة، لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، وصيانة وتدعيم محطات الرى والصرف بوحدات إضافية ووحدات طوارئ، لرفع المياه، بتصرفات أكبر تجنبا لغرق القرى والأراضى، وتحسبا لنوات أخرى قادمة.