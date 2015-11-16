أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة حصر أموال الإخوان تصل مقر مكتب الإرشاد بالمقطم برفقة الأجهزة الأمنية

Google+ Print
لجنة حصر أموال الإخوان تصل مقر مكتب الإرشاد بالمقطم برفقة الأجهزة الأمنية لجنة حصر أموال الإخوان تصل مقر مكتب الإرشاد بالمقطم برفقة الأجهزة الأمنية
قالت مصادر قضائية، إن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية وصلت منذ قليل - إلى مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لاتخاذ بعض الإجراءات القانونية تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة الإرهابية.

وأضافت المصادر، بأن لجنة الحصر والإدارة برئاسة المستشار عزت خميس يرافقها نحو 100 ضابط وفرد أمن داخل مكتب الإرشاد، بعد أن تم تعقيم المكان من خلال الاستعانة بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

موضوعات متعلقة..


>- رئيس لجنة حصر أموال الإخوان: قيمة مدارس الجماعة تقدر بـ20 مليار جنيه
>

- بعد رفض لجنة حصر أموال الإخوان تظلم رجل الأعمال صفوان ثابت فى التحفظ على أمواله.. مصدر: تحريات الأجهزة الأمنية لم تنف عنه تهمة تمويل الجماعة الإرهابية.. ويؤكد: الأسباب المقدمة فى تظلمه غير مقنعة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365