لجنة حصر أموال الإخوان تصل مقر مكتب الإرشاد بالمقطم برفقة الأجهزة الأمنية

قالت مصادر قضائية، إن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية وصلت منذ قليل - إلى مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لاتخاذ بعض الإجراءات القانونية تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجماعة الإرهابية.

وأضافت المصادر، بأن لجنة الحصر والإدارة برئاسة المستشار عزت خميس يرافقها نحو 100 ضابط وفرد أمن داخل مكتب الإرشاد، بعد أن تم تعقيم المكان من خلال الاستعانة بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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