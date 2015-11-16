رئيس الوزراء: لم يتم تحديد أسباب سقوط الطائرة الروسية حتى الآن

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خلال استقباله وفد كلية الدفاع الوطنى الإماراتى وردا على سؤال حول تداعيات سقوط الطائرة الروسية ورؤية مصر لمعالجة الأزمة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الاسباب وقد تم تكوين لجنة خماسية تقوم بالتحقيق حالياً، ولم تتوصل لنتائج محددة بالنسبة لأسباب الحادث حتى الآن.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك بعض الجهات تقوم بإتخاذ اجراءات احترازية، مؤكداً أن مصر تطبق المعايير الدولية فى الأمن والأمان واجراءات السلامة التى تتم على أكمل وجه وهو ما اكده الخبراء من الجهات المعنية، كما أن هناك جهات طلبت اجراءات أخرى تم الاستجابة لبعض منها، وهناك تنسيق لطلبات أخرى تقديرا من الحكومة للظروف وحرصها على السياحة التى تأثرت سلبا مشدداً على أنه سيتم تدارك هذا التأثير فى فترة وجيزة، حيث أن مصر مرت بظروف مماثلة، وسوف تتجاوز الأزمة خلال الاسابيع المقبلة.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوفد الاماراتى أن دولة الامارات العربية المتحدة تعيش كل ما تعيشه مصر وتتفاعل مع كل ما تقدمه، مشيدا بالاعتدال والحكمة التى تتميز بها القيادة المصرية، ومؤكدا على أن زيارة الوفد لمصر يعد فى اطار تبادل الخبرات والرأى فى سبيل تطوير الأداء فى معاهد الادارة والقيادة للمستويات العليا بدولة الامارات.