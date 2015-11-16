أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
العرب اليوم: صواريخ على قاعدة جوية بسوريا و اجتماع طارئ بمجلس الأمن -
حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
تعرف على سبب ظهور ناهد شريف «عارية» بفيلم «ذئاب لا تأكل اللحم» -
نشرة مصراوي: تأشيرة لدخول السودان.. ورد مصر على ضرب سوريا.. وقرار بشأن الأسماك -
أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
بالصور.. حفل زفاف لـ 19 من الأيتام بأسيوط -
بالصور| 4 أسباب وراء تشوه وجه حورية فرغلي -
جدة أوباما: «أنا مسلمة.. وعلينا أن نكون رحماء وطيبين» -
«المحافظين» يستنكر الهجوم الأمريكي على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس رجل أعمال وساقطتين بتهمة ممارسة الدعارة فى الهرم

Google+ Print
حبس رجل أعمال وساقطتين بتهمة ممارسة الدعارة فى الهرم حبس رجل أعمال وساقطتين بتهمة ممارسة الدعارة فى الهرم
قررت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب حبس "ع.ع" رجل أعمال شهير وصاحب مصنع لمنتجات اللحوم و "فاطمة" مصرية الجنسية و "فريال" مغربية الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بممارسة الرذيلة داخل شقة بحدائق الأهرام، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وهى عبارة عن ملابس داخلية ومنشطات جنسية ومواد مخدرة .

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، تمكنت من ضبط رجل الأعمال والساقطيتن أثناء ممارسته معهما الجنس الحرام بالتناوب مقابل 3 آلاف جنيه لكل منهما.

تحفظت القوة على ملابس داخلية وخارجية للمتهمين وهواتف محمولة وعدد من عبوات المنشطات الجنسية والجيل الجنسى وحشيش ومبالغ بحوزة المتهمين، وتولى شريف رشاد وكيل أول النيابة التحقيق معهم.


>- ضبط صاحب مصنع لحوم شهير فى أحضان مغربية ومصرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365