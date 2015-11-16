حبس رجل أعمال وساقطتين بتهمة ممارسة الدعارة فى الهرم

قررت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب حبس "ع.ع" رجل أعمال شهير وصاحب مصنع لمنتجات اللحوم و "فاطمة" مصرية الجنسية و "فريال" مغربية الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بممارسة الرذيلة داخل شقة بحدائق الأهرام، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وهى عبارة عن ملابس داخلية ومنشطات جنسية ومواد مخدرة .

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعى، تمكنت من ضبط رجل الأعمال والساقطيتن أثناء ممارسته معهما الجنس الحرام بالتناوب مقابل 3 آلاف جنيه لكل منهما.

تحفظت القوة على ملابس داخلية وخارجية للمتهمين وهواتف محمولة وعدد من عبوات المنشطات الجنسية والجيل الجنسى وحشيش ومبالغ بحوزة المتهمين، وتولى شريف رشاد وكيل أول النيابة التحقيق معهم.

- ضبط صاحب مصنع لحوم شهير فى أحضان مغربية ومصرية