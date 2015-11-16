السفارة الفرنسية بالقاهرة: تأشيرات "شنجن" للمصريين لا تزال سارية

ذكر بيان رسمى صادر من السفارة الفرنسية لدى مصر منذ قليل، أنه عقب هجمات باريس فى 13 نوفمبر الماضى، قرر رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند، وضع إجراءات تفتيش منتظمة بنقاط دخول الأراضى الفرنسية.

وأوضح البيان أن عمليات التفتيش هذه يتم تطبيقها بنقاط المرور الأرضية والبحرية والمتعلقة بالسكك الحديدية وبالمطارات، مضيفا أن المطارات والخطوط الجوية والسكك الحديدية مستمرة فى العمل دون تغيير.

وحول تأشيرات "شنجن" أوضح البيان، أنها ما تزال سارية فى الوقت الذى يتم التعامل بصورة طبيعية مع طلبات الحصول على تأشيرة شنجن، مشيرا إلى أن طالبى التأشيرة فى مصر مدعوون بتقديم طلباتهم، كما هو معمول به، لدى مركز TLS Contact وفروعه فى القاهرة والإسكندرية.

وطلبات التأشيرة المتعلقة بالجوازات الرسمية (الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة) ما يزال يتم التعامل معها مباشرة بواسطة قنصلية فرنسا العامة فى القاهرة.

الجدير بالذكر، أنه يجب على كل حامل تأشيرة شنجن، كما هى القاعدة المعمول بها، عند عبور الحدود الفرنسية أن يقدم التالى:

1- مستندات إثباتية حول ظروف إقامته فى فرنسا (بالنسبة لغرض السياحة : حجز الفندق، التسجيل فى رحلة سياحية، بالنسبة للإقامة لأغراض مهنية: خطاب صاحب العمل، دعوة من هيئة فرنسية، بالنسبة للإقامة لأغراض خاصة: "شهادة استقبال" موقعة من الشخص الذى سيتكفل لاستضافة).

>2- أوراق إثباتية حول الوضع المالى خلال التواجد بفرنسا (أموال سائلة، شيكات سفر، بطاقات ائتمانية دولية سارية).

>3- ضمانات للعودة فى البلد الأصلى (تذكرة طيران).

كما تضمن البيان مجموعة من الأرقام للتواصل مع مركز TLS Contact بالقاهرة، مشيرا إلى أن المركز مفتوح للجمهور من الأحد إلى الخميس، وتقدم الطلبات من 8.30 صباحا حتى 12 ظهرا، واستلام الجوازات من 8.30 ص حتى 12 ظهرا، ثم من 1 ظهرا حتى 4.30 مساء، بالدور 4، برج انفنيتى، 8 ش جزيرة العرب، المهندسين، الجيزة، القاهرة.

وأوضح البيان أن مركز TLS Contact بالإسكندرية، مفتوح للجمهور من الأحد إلى الخميس، وتقدم الطلبات أيضا من 8.30 ص حتى 12 ظهرا، استلام الجوازات من 8.30 صباحا حتى 12 ظهرا، ثم من 1 ظهرا حتى 4.00 مساء، بالدور 3، 2 شارع باتريس لومومبا، باب شرق، الإسكندرية، مصر.

والموقع الإلكترونى : https://www.tlscontact.com/eg2fr

>كما يمكن الاتصال بمراكز TLS Contact على الأرقام التالية : 02 33313321 - 02 33313221 من الأحد حتى الخميس، من 8.30 ص حتى 4.30 مساء.

قنصلية فرنسا العامة بالقاهرة : +20 2 35 67 33 50، http://www.ambafrance-eg.org/

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