قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف النزهة، والتي عقدت بالتجمع الخامس، تأييد إخلاء سبيل المتهم بهتك عرض نجل المطربة ‘‘ملك نور’’، ورفض استئناف النيابة.

وكشف تقرير الطب الشرعي النهائي الذي تسلمته المحكمة أن نجل المطربة ‘‘ملك نور’’ والمعروفة إعلاميًا بمطربة الشرطة، تم هتك عرضه، وأن المتهم ليس الجاني، حيث أثبت التحليل والكشف أنه لم يغتصب الطفل.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم البالغ من العمر 47 سنة، حيث أنكر جميع ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدًا أنه لم يرتكب تلك الوقائع وأن مهنته كانت تجعله في أماكن مرتادي النادي للقيام بمهام عمله.

وأكد المتهم أنه لم ير المبلغة ونجلها من قبل، حيث تم ضبطه برفقة أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن كل هذه الاتهامات باطلة.

واستشهد المتهم بعدد من زملائه لنفي التهمة عنه، كما أشار إلى أنه تم القبض عليه دون أي سبب، حيث فوجئ بضابط المباحث يطلبه ويقبض عليه أمام زملائه دون أي سبب، ثم اقتاده إلى قسم شرطة النزهة.

كانت المطربة ملك نور تقدمت ببلاغ يحمل رقم 16130 لسنة 2015 تتهم فيه عامل نظافة بأحد النوادي بمنطقة النزهة، بالتعدى جنسيًا على نجلها وإجباره على خلع جميع ملابسه.