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حسام عاشور لـ في الجول: هدف من تسديدة؟ حظي حلو

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حسام عاشور لـ في الجول: هدف من تسديدة؟ حظي حلو حسام عاشور لـ في الجول: هدف من تسديدة؟ حظي حلو

"حظي حلو" هكذا بدأ حسام عاشور لاعب خط وسط الأهلي حديثه عن هدفه الذي سجله في المباراة الودية التي جمعت فريقه بغزل شبين يوم الاثنين.

وكان الأهلي قد تغلب على غزل شبين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وديا في ملعب مختار التتش (طالع التفاصيل).

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وشهدت المباراة تسجيل عاشور هدفا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على غير عادته.

وتحدث عاشور لـFilGoal.com عقب نهاية المباراة قائلا:"لم أفكر وسددت مباشرة وحظي كان حلو والهدف كان فيه عامل توفيق كبير".

وبسؤاله إذا ما كان المدير الفني للأهلي جوزيه بيسيرو هو الذي طالبه بتسديد الكرة أجاب"لا رأيت أن الأنسب أن أقوم بتسديدها مباشرة وألا أمررها".

يذكر أن الأهلي يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض معسكر خارجي في دبي لاستغلال فترة توقف الدوري بالنسبة له (تعرف على كل تفاصيل المعسكر).

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