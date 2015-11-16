تعرف على أسماء الثلاثة ناشئين الذين طلب بيسيرو ضمهم لمعسكر دبي

طلب جوزيه بيسيرو المدير الفني للنادي الأهلي ضم ثلاثة ناشئين لمعسكر الفريق الذي من المقرر أن يقام في دبي خلال الفترة المقبلة.

ويدخل الأهلي في معسكر خارجي لاستغلال فترة توقف الدوري بالنسبة له في الفترة ما بين يومي 27 نوفمبر وحتى السابع من شهر ديسمبر المقبل.

وكان عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" رئيس قطاع الكرة بالأهلي قد أكد في وقت سابق أن الأهلي سوف يضم كل قائمة اللاعبين في معسكر دبي وأن البعثة ستضم 46 فردا (تعرف على تفاصيل المعسكر).

وفور فوز الأهلي على غزل شبين وديا بثلاثة أهداف دون رد يوم الاثنين طلب بيسيرو ضم 3 ناشئين لمعسكر دبي (طالع تفاصيل المباراة).

واختار بيسيرو كل من أحمد حمدي، حسام حسن، وعمر رجب وذلك بعد إعجابه بمستواهم.

وتحدث بيسيرو للصحفيين قائلا:"معجب للغاية بمستوى الثلاثي وطلبت ضمهم للمعسكر حتى يكون خير إعداد لهم للفترة المقبلة حتى أستطيع الاعتماد عليهم".