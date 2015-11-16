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زيزو يرد لـ في الجول على: هل بدأ الأهلي تشكيل لجنة كرة

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زيزو يرد لـ في الجول على: هل بدأ الأهلي تشكيل لجنة كرة زيزو يرد لـ في الجول على: هل بدأ الأهلي تشكيل لجنة كرة

هل بدأ الأهلي تشكيل لجنة كرة لإدارة أمور الفريق الأول خلال الفترة المقبلة؟ عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" رئيس قطاع الكرة بالقلعة الحمراء يجيب لـFilGoal.com.

وكانت هناك أزمة اندلعت في مجلس إدارة الأهلي بسبب رغبة محمود طاهر رئيس الأهلي تشكيل لجنة كرة، ولكن رفض أغلب أعضاء الإدارة ذلك الأمر.

وانتشرت أنباء بعد ذلك تفيد بأن الأهلي بصدد تشكيل لجنة الكرة لكن ذلك الأمر نفاه زيزو جملة وتفصيلا.

وتحدث زيزو لـFilGoal.com قائلا:"لا توجد أدنى نية أو دراسة لإعادة إنشاء لجنة الكرة".

وأضاف"لا يوجد أي شخص قام بإبلاغي بذلك الأمر سواء محمود طاهر أو أي عضو من الإدارة".

في السياق ذاته كان زيزو قد أكد أن الأهلي سوف يسافر إلى دبي لخوض معسكر خارجي بعد الموافقة على العرض المقدم إليه من شركة "تلي سيرف" (طالع التفاصيل).

وعلم FilGoal.com أن الشركة تسعى لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بعد الفوز بحق تنظيم معسكر الأهلي (طالع التفاصيل).

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