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3 صور تحكي قصة هدف رائع من أحمد الشيخ

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سجل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي هدفا رائعا في مباراة الفريق الودية التي جمعته بغزل شبين يوم الاثنين في ملعب مختار التتش.

وكان الأهلي قد تغلب على غزل شبين بثلاثة أهداف دون رد سجلهم حسام عاشور، أحمد الشيخ، وأحمد عبد الظاهر.

وجاء هدف الشيخ من ركلة حرة مباشرة وسددها بيسراه بطريقة رائعة من مسافة بعيدة في الشباك.

وتحدث الشيخ في وقت سابق لـFilGoal.com مؤكدا أن تسجيله للأهداف بتلك الطريقة هو أمر معتاد عليه فسبق وأن أحرز مثله في مرمى اتحاد الشرطة والزمالك حينما كان لاعبا في المقاصة (طالع التفاصيل).

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