محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الأول للمجلس الوطني الأربعاء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم بعد غد الأربعاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ويلقي رئيس الاتحاد خطابا وفقا للمادة " 80" من الدستور ويختار المجلس لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.

وتبدأ مراسم الافتتاح باستقبال صاحب السمو نائب رئيس الدولة من قبل لجنة شكلها المجلس يتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال في بمقر المجلس بعد ذلك ينتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى قاعة زايد حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو نائب رئيس الدولة بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر بالنطق السامي ويتلو مرسوم دعوة المجلس للانعقاد ثم يلقي رئيس الجلسة أكبر الأعضاء سنا كلمة المجلس الوطني الاتحادي ويلقى بعدها خطاب افتتاح الدور الأول وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة والتقاط صورة جماعية للسادة أعضاء المجلس مع سموه.

خلال الجلسة الأولى يتم انتخاب الرئيس وهيئة المكتب والمراقبين وتشكيل اللجان وتبدأ بعدها أعمال الجلسة الأولى بإسناد الرئاسة إلى أكبر الأعضاء سنا بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للمجلس الذي يتولى رئاسة الجلسة بعد انتخابه ويؤدي بعد ذلك أعضاء المجلس اليمين الدستوري لمباشرة مهامهم وفقا للدستور، ويتم بعدها انتخاب هيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين.