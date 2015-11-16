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أنتحل شخصية رجل شرطة فتعرض للضرب في دبي

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أنتحل شخصية رجل شرطة فتعرض للضرب في دبي أنتحل شخصية رجل شرطة فتعرض للضرب في دبي

كشفت النيابة العامة في دبي اليوم "الإثنين"، عن تعرض سارق إلى الضرب من قبل شخصين حاول سرقتهما برفقة آخرين عبر انتحال شخصية رجال الشرطة، وذلك بعد هروب شركائه والإبقاء عليه برفقة الضحيتين.

ووجهت النيابة العامة إلى السارق "ح.م.أ "والبالغ من العمر 29 عاماً، تهمة السرقة بالإكراه في الطريق العام، وتقمص شخصية رجل  شرطة، إضافة إلى تعاطي المشروبات الكحولية.

 وأقر المتهم أنه "كان يتعاطى المشروبات الكحولية برفقة 3 من أصدقائه، وشاهدوا رجلين من الجنسية الهندية يمران في المنطقة فقرروا سرقتهما".

وأشار المتهم إلى أنه "أوقف الرجلين وعرض عليهما هوية عليها شعار عائد لشرطة دولة مجاورة، طالباً منهما إخراج ما في جيوبهما من أموال وهواتف"، مبيناً أن "أحد الرجلين شرع بالصراخ بأعلى صوته ما دفع أصدقاءه للهرب وتركه مع الرجلين".

وتابع: "أيقن الرجلان أننا لسنا من الشرطة وقبضا علي، ثم اعتديا علي بالضرب إلى أن حضرت الشرطة وقادتني للتوقيف".

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