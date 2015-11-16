رئيس الدولة يصدر مرسومين بدعوة المجلس الوطني للانعقاد وتشكيل أعضائه

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسومين اتحاديين بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم بعد غد الأربعاء وتشكيل أعضاء المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم " 136" على أن :" يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2015م".

ونصت المادة الثانية منه على أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

في حين نصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم "135" على أن " يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

إمارة أبوظبي

> الدكتورة أمل عبدالله جمعة كرم القبيسي.

> نورة محمد هلال الكعبي .

> خليفة سهيل علي ربيع المزروعي.

> سعيد صالح ميزر سعيد الرميثي.

> سعيد عمير يوسف أحمد المهيري.

> صالح مبارك مسلم عثعيث العامري.

> مطر حمد مطر عميرة الشامسي.

> مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري.

إمارة دبي

> جمال محمد مطر مصبح الحاي.

> حمد أحمد سلطان عبيد الرحومي المهيري.

> خالد علي أحمد بن زايد الفلاسي.

> عزة سليمان بن سليمان.

> عفراء راشد عيد البسطي.

> ماجد حمد رحمة الشامسي.

> محمد علي عبدالله الكمالي.

> مروان أحمد علي خليفه بن غليطة المهيري.

إمارة الشارقة

> أحمد محمد راشد الجروان الشامسي.

> جاسم عبدالله عبدالرزاق النقبي.

> سالم عبيد محمد عبيد الحصان الشامسي.

> الدكتور/ سعيد عبدالله جمعه المطوع.

> عائشة سالم أحمد بن سمنوه.

> محمد علي سيف علي الكتبي.

إمارة رأس الخيمة

> أحمد يوسف محمد درويش النعيمي.

> سالم علي أحمد علي الغليلي الشحي.

> عبدالعزيز عبد الله سالم الزعابي.

> الدكتور/ محمد عبدالله المحرزي.

> ناعمة عبدالله سعيد الشرهان.

> الدكتورة/ نضال محمد الطنيجي.

إمارة عجمان

> الشيخ / محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي.

> حمد عبدالله سعيد عبدالله غليطه الغفلي.

> سالم عبدلله حمد راشد الشامسي.

> سعيد بن خلفان بن هديم الكعبي.

إمارة أم القيوين

> خلفان عبدالله سالم حميد بن يوخة آل علي.

> عايشة راشد سلطان ليتيم آل علي.

> عبيد حسن حميد بن ركاض آل علي.

> علي جاسم أحمد جاسم آل علي

إمارة الفجيرة

> أحمد محمد مبارك عبد الله الحمودي.

> علياء سليمان موسى الجاسم الريايسة.

> فيصل حارب عيسى الذباحي .

> محمد أحمد محمد أحمد اليماحي .

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