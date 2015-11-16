سايمون كويل: أنا أب نادم وأشعر بالخزي والخجل

بعد أن أبدى العام الفائت ندمه على علاقته بحبيبته ووالدة إبنه، Lauren Silverman، وهي متزوجة من صديقه رجل الأعمال، أندرو سيلفرمان، وذلك على صفحات صحيفة Daily Mirror ،عاد واعترف المنتج التلفزيوني البريطاني، سايمون كويل بأنه يشعر بالذنب لأنه سرق زوجة صديقه بإقامته علاقة معها، أثمرت عن طفل، معترفاً بأنه يشعر بالخزي من فعلته، وأنه خجل من سلوكه وهو الأمر الذي لم يرد أن يحصل من ناحية التسبّب بجرح لشخص آخر. جاء هذا الإعتراف في مقابلة أجراها المنتج الشهير مع مجلة Event، البريطانية.

سايمون كويل، صاحب الشعبية الكبيرة، التي جعلت الناس يغفرون له نذالته، حين أقام علاقة غرامية مع امرأة، يفترض أنها زوجة أحد أعزّ أصدقائه، قال أنه فوجئ حين عمل بنبأ حمل لورين منه، الخبر الذي سرعان ما تسرّب إلى وسائل الإعلام، حيث عنونت الصحف أنه متهم بالزنى مع زوجة صديقه المقرب.

وعلى الرغم من أن سايمون وLauren لم يتزوجا بعد طلاقها من زوجها، إلا أن سايمون حريص على أن يمارس دوره كأب مع ابنه منها، إيريك، 21 شهراً، علماً بأن هذا هو الطفل الوحيد لسايمون، الذي يوصف بأنه أشهر عازب في بريطانيا.

وكانت قد ذكرت Lauren Silverman، حبيبة النجم البريطاني وأم إبنه، أنه والد رائع لابنهما إيريك، كاشفة عن رغبته الشديدة بأن يكون لديهما معاً طفلة.

Lauren تقضي وقتها بين لندن ونيويورك، حيث يوجد إبنها البكر من زوجها السابق، أندرو سيلفرمان، مؤكدة انه يحب أخاه الصغير



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